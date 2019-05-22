"Как Порошенко переоформлял офшоры": Портнов опубликовал документы

В 2015 году Порошенко переоформил свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое офшорное предприятие, говорит юрист.

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов в среду, 22 мая, опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.

Читай также: В 2015 году Порошенко купил аккумуляторную компанию – Портнов “Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко. По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое оффшорное предприятие Battery investment Corp“, - отметил Портнов.

Юрист подчеркнул, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

Читай также: Заявившего в ГБР на Порошенко Портнова вызвали на допрос в ГПУ

“После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьемся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах“, - подытожил Портнов.

Он также сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем продали гражданину России Виктору Потапову.

В поддтверждение своих слов Портном приложил выписку из реестра Минюста.

Читай также: Нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину