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"Как Порошенко переоформлял офшоры": Портнов опубликовал документы

Комментариев: 1
В 2015 году Порошенко переоформил свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое офшорное предприятие, говорит юрист.
Портнов начал "учебно-воспитательные меры" в отношении Порошенко
Портнов начал "учебно-воспитательные меры" в отношении Порошенко
Администрация Президента

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов в среду, 22 мая, опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.

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“Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко. По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое оффшорное предприятие Battery investment Corp“, - отметил Портнов.

Юрист подчеркнул, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

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“После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьемся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах“, - подытожил Портнов.

                                       
 

Он также сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем продали гражданину России Виктору Потапову.

В поддтверждение своих слов Портном приложил выписку из реестра Минюста.

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Как сообщалось, накануне по инициативе Портнова, Государственное бюро расследований завело дело на бывшего президента Петра Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива вв ноябре прошлого года.
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Теги: Порошенко, Портнов, офшоры
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Комментариев (1)
BoxVata    22.05.2019, 15:40
Оценка:  -2
BoxVata
Верить пядарасу из ПР ???
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