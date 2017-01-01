Под Киевом мужчина в счет зарплаты похитил автомобиль

У руководства комбината произошел конфликт с работником по поводу якобы невыплаченной заработной платы после его увольнения.

В Борисполе водитель комбината в счет невыплаченной зарплаты угнал КрАЗ facebook.com/pol.kyivregion

Под Киевом мужчина вместо невыплаченной зарплаты украло грузовик. Инцидент произошел 21 мая в Борисполе, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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“Около 23:00 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля “КрАЗ“ с территории строительного комбината. Похититель выбил грузовиком въездные ворота территории комбината и уехал в неизвестном направлении“, - рассказали полицейские.

Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен бывший водитель предприятия. Именно с этим человеком у руководства комбината произошел конфликт по поводу якобы невыплаченной заработной платы после его увольнения.

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц села Лукаши, Барышевского района. Также правоохранители задержали похитителя. Им оказался 46-летний местный житель.

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Мужчина сознался в совершенном преступлении и дал правдивые показания. Таким образом он хотел компенсировать невыплаченную зарплату.

По факту незаконного завладения автотранспорта открыто уголовное производство по ст. 289 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве на Майдане Незалежности неизвестные ранили полицейского и угнали его автомобиль.