У Зеленского рассказали, почему Богдан не попадает под люстрацию
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка ответил журналистам на вопрос, почему глава АП Андрей Богдан не попадает под люстрации.
Об этом сообщает издание Украинская Правда.
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“Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате“, - сказал Рябошапка.
Заступник глави АП Рябошапка про те, чому глава АП Богдан не підпадає під люстрацію pic.twitter.com/zYh5InIqC9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 мая 2019 г.
Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его границы, - добавил он
“В то же время, в п.5 ст.2 закона “Об очистке власти“ говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента“ - отмечают в издании.
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