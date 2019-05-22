У Зеленского рассказали, почему Богдан не попадает под люстрацию

Рябошапка заявил, что "АП не является органом государственной власти".

Богдан под люстрацию не подпадает - заявили у Зеленского president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка ответил журналистам на вопрос, почему глава АП Андрей Богдан не попадает под люстрации.

Об этом сообщает издание Украинская Правда.

Читай также: “Это не запах реванша, это запах горящих шин“ - Парубий

“Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате“, - сказал Рябошапка.

Заступник глави АП Рябошапка про те, чому глава АП Богдан не підпадає під люстрацію pic.twitter.com/zYh5InIqC9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 мая 2019 г.

Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его границы, - добавил он

“В то же время, в п.5 ст.2 закона “Об очистке власти“ говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента“ - отмечают в издании.

Ранее сообщалось о том, что националисты продолжают митинг, зажгли файеры. Национальный корпус, Свобода и Национальные дружины проводят у Верховной Рады митинг, требуя принять Закон о пропорциональной системе с открытыми списками.