Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям – Ковальчук

Своевременная реализация реформы рынка электроэнергии продемонстрирует способность Украины проводить успешные внутренние экономические трансформации. Об этом во время конференции Европейской бизнес ассоциации “Реформа рынка электрической энергии“ заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК “Укрэнерго“ Всеволод Ковальчук, пишет Главком.

“Внедрение реформ в таких базовых отраслях, в стратегических, как электроэнергетика, - это один из ключевых маркеров, способна ли вообще Украина менять внутренние процессы как государство. Поэтому, невзирая на все эти сложности, невзирая на то, что наша позиция предусматривает урегулирования вопросов и конкурентных, и вопросов коммерческого учета, и вопросов свободного доступа на рынок новых игроков, при правильных подходах эта реформа может пойти на пользу электроэнергетическому сектору“ - сообщил Ковальчук.

Вр.и.о. директора “Укрэнерго“ считает, что реформа рынка электроэнергии будет внедрена в предусмотренный законодательством срок и акцентирует внимание на серьезной роли Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

“Скорее всего, рынок будет запущен с 1 июля так. И вся полнота возможностей по урегулированию имеющихся проблем будет находиться в руках регулятора - НКРЭКУ. И именно от того, насколько их решение, их документы будут качественными, будут зависеть последствия этой реформы“ - считает В.Ковальчук.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон “О рынке электрической энергии“, согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут избирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество услуг. Закон Украины “О рынке электрической энергии“ направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического содружества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины “О рынке электрической энергии“ реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных принципах по европейской модели.