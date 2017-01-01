В Европарламенте назвали главные ожидания от Зеленского и Рады

Указателем многих реформ в Украине будет оставаться Соглашение об ассоциации.

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий рассказал о главных ожиданиях Европарламента от нового президента Владимира Зеленского и нового созыва Верховной Рады.

Об этом он сообщил в интервью парламентской газете Голос Украины.

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Посол указал, что в результате выборов в Европарламент, которые состоятся уже в эти выходные, в ЕП сохранится проевропейское большинство, которое будет формировать проукраинское большинство.

Точинский прокомментировал смену власти в Украине и подчеркнул, что “Европарламент деларирует, что определяющим является европейский выбор украинского народа, а не политические персоналии или результаты выборов“.

В ЕС готовы сотрудничать над углублением интеграции Украины с ЕС и с новым украинским президентом, а также с новым составом Верховной Рады.

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Ключевыми ожиданиями Европарламента от Украины является продолжение курса внутренних реформ и “дальнейшая бескомпромиссная борьба с коррупцией“.

Ранее сообщалось, что новый Кабинет Министров в Украине будет сформирован после парламентских выборов, когда будет создана новая коалиция.