В Европарламенте назвали главные ожидания от Зеленского и Рады
Посол Украины при ЕС Николай Точицкий рассказал о главных ожиданиях Европарламента от нового президента Владимира Зеленского и нового созыва Верховной Рады.
Об этом он сообщил в интервью парламентской газете Голос Украины.
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Точинский прокомментировал смену власти в Украине и подчеркнул, что “Европарламент деларирует, что определяющим является европейский выбор украинского народа, а не политические персоналии или результаты выборов“.
В ЕС готовы сотрудничать над углублением интеграции Украины с ЕС и с новым украинским президентом, а также с новым составом Верховной Рады.
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Ключевыми ожиданиями Европарламента от Украины является продолжение курса внутренних реформ и “дальнейшая бескомпромиссная борьба с коррупцией“.
Ранее сообщалось, что новый Кабинет Министров в Украине будет сформирован после парламентских выборов, когда будет создана новая коалиция.