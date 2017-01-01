Фонд Рината Ахметова – среди крупнейших благотворителей Европы

Фонд Рината Ахметова принял участие в 30-й ежегодной Конференции EFC – Европейского центра фондов. Эта масштабная платформа в сфере филантропии объединила более 500 крупнейших европейских и международных благотворительных организаций для противостояния глобальным социальным проблемам современности.

Как рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда, главная цель участия в конференции – привлечь как можно больше внимания мирового сообщества к одному из самых крупных вооруженных конфликтов ХХІ века, который происходит сегодня в центре Европы. Она напомнила, что гуманитарная ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться, из-за чего почти четыре миллиона человек по-прежнему остро нуждаются в помощи. Более миллиона из них –пожилые люди старше 60 лет. По данным ООН, Украина занимает лидирующее место в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране.

“Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине на протяжении пяти лет системно и масштабно помогает наиболее нуждающимся мирным жителям Донбасса: старикам, детям, людям с инвалидностью. Благодаря этому спасены жизни более миллиона человек. Более миллиона человек знают, что их не оставили в беде. Не оставили один на один с конфликтом. Каждый день помощь продолжает поступать. Потребность в ней остается крайне высокой. Об этом говорят последние исследования Киевского международного института социологии. Так, 92% опрошенных жителей линии соприкосновения сказали, что Ринат Ахметов помогает выжить физически и психологически“, – рассказала Наталья Емченко.

Фонд третий раз принимает участие в Конференции EFC, его деятельность получила признание и высокую оценку европейских благотворителей. Участвуя в мероприятиях такого уровня и обмениваясь опытом, Фонд Рината Ахметова внедряет новейшие стандарты филантропии в Украине.

“Я очень впечатлен работой Фонда. Самое главное в его работе – сфокусированность. Это очень важно – иметь свой план, понятный для остальных, выделять на него ресурсы, которые, к тому же, из частного источника. Для Украины это очень важная деятельность, ведь пока в этой стране, как и во всей Восточной Европе, филантропии недостаточно. Особенно важна эта помощь для людей, которые проживают в зоне вооруженного конфликта и нуждаются во внимании“, – отметил Герри Салоле, директор Европейского центра фондов (EFC).