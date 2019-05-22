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ВНО-2019: Стали известны правильные ответы по математике

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В ВНО-2019 по математике приняли участие более 155 тысяч человек.
Украинские абитуриенты уже сдали ВНО по математике
Украинские абитуриенты уже сдали ВНО по математике
facebook.com/zno.ukr.center

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к ВНО-2019 по математике.

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

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По сообщению пресс-службы, заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога “сдал / не сдал“ по математике состоится до 13 июня. Результаты тестирования будут опубликованы на информационных страницах участников до 14 июня.

Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом - говорится в сообщении

 

Правильные ответы ВНО-2019 математика
Правильные ответы ВНО-2019 математика
facebook.com/zno.ukr.center

Правильные ответы ВНО-2019 математика
Правильные ответы ВНО-2019 математика
facebook.com/zno.ukr.center

Ранее был опубликован полный график проведения ВНО в Украине. К 30 апреля зарегистрированные участники получили приглашения.

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Теги: вно 2019, правильные ответы вно, правильные ответы вно математика 2019
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