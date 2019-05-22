У Зеленского заявили, что поддержат партию Вакарчука при одном условии

Представитель Зеленского рассказал, при каком условии “Слуга народа” поддержит “Голос” Вакарчука.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский поддержит партию Святослава Вакарчука “Голос” при одном условии - если цели и идеи будут совпадать. Об этом политик рассказал в интервью для LB.ua.

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Стефанчук рассказал, что сейчас нельзя характеризовать партию Вакарчука, поскольку она только создана. Некоторые идеи партии Зеленского действительно близки.

Я не могу сформировать объективное мнение о партии, которую было создано недавно. Некоторые озвученные идеи Святослава (Вакарчука, - ред.) Нам действительно близки. Владимир (Зеленский, - ред.) Говорил о том, что если бы шел Святослав (на президентские выборы, - ред.), то он бы ему поступился, - отметил Стефанчук.

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Представитель Зеленского рассказал, что они за полное обновление лиц в большой политике Украины. Вакарчук как раз может позиционировать себя в этой категории.

Сотрудничество между политсилами возможно в том случае, если “будут совпадать цели и мысли”, отметил Стефанчук.

Напомним, Вакарчук рассказал об отношении к Зеленскому. Святослав Вакарчук рассказал о позиции партии Голос касательно нового президента. Он заявил, что поддержит Зеленского, если он будет подотчетен избирателям.