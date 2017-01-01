Объединение мэров крупнейших городов на базе "Відродження" сможет пройти в парламент, - эксперт

Децентрализация усилила экономический потенциал мэров украинских городов, поэтому они заинтересованы и в усилении своего политического потенциала.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что нынешняя политическая ситуация дает шанс провести в парламент партию, в состав которой войдут сильные региональные лидеры.

“Мэры успешных украинских городов объединяются, и это уже не тайна. Платформой для такого объединения будет партия “Видродження“ в политсовет которой входит мэр Харькова Геннадий Кернес. Другим партнером станет политический проект мэра Одессы “Доверяй делам!“. Это и станет главным лозунгом партии мэров на выборах. И этим мэрам в принципе есть, что показать в отличие от политиков, которые будут снова обещать “покращення“ в недалеком светлом будущем“, - считает эксперт.

По его словам, такая партия будет способна преодолеть избирательный барьер благодаря личным рейтингам мэров Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова.

“Рейтинги Кернеса и Труханова, нравятся они кому то или нет, стабильно держатся на отметке 60-70%. Это делает их мощными паровозами способными потянуть список у себя на местах. По сути, отталкиваясь от уровня электоральной поддержки мэров двух крупнейших украинских городов, уже только эти два города могут обеспечить преодоление 5% барьера. С учетом того, что это кампания-блиц, то голосовать будут, скорее всего, за то что хорошо знакомо известно и понятно“, - добавил Юрий Гаврилечко.