В Украине за пропавшими без вести сохранят зарплату и рабочее место

За пропавшими без вести сохранят среднюю зарплату и рабочее место на предприятии до момента, пока пропавшего не объявят мертвым.

Верховная Рада ввела механизм выплат людям, которые пропала без вести или при особых обстоятельствах.

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

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Согласно со статье 9 Закона Украины “Про правовой статус лиц, пропавших без вести“, за человеком, который пропал во время вооруженного конфликта, военных действий или в связи с исполнением служебных обязанностей по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, сохраняется место работы, должность и средняя зарплата на предприятии.

За пропавшим оставляют зарплату и рабочее место до момента, пока этого человека не объявят мертвым.

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Указано, что реализация такого акта будет способствовать повышению социальной защиты пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой собрались националисты с требованием принять закон о выборах по открытым партийным спискам. Собралось около сотни представителей партий ВО “Свобода“ и “Нацкорпус“. Активисты требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.