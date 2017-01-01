В Украине за пропавшими без вести сохранят зарплату и рабочее место
Верховная Рада ввела механизм выплат людям, которые пропала без вести или при особых обстоятельствах.
Об этом говорится на сайте Правительственного портала.
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Согласно со статье 9 Закона Украины “Про правовой статус лиц, пропавших без вести“, за человеком, который пропал во время вооруженного конфликта, военных действий или в связи с исполнением служебных обязанностей по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, сохраняется место работы, должность и средняя зарплата на предприятии.
За пропавшим оставляют зарплату и рабочее место до момента, пока этого человека не объявят мертвым.
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Указано, что реализация такого акта будет способствовать повышению социальной защиты пропавших без вести.
Ранее сообщалось, что под Верховной Радой собрались националисты с требованием принять закон о выборах по открытым партийным спискам. Собралось около сотни представителей партий ВО “Свобода“ и “Нацкорпус“. Активисты требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.