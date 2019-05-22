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Разумков возглавит партию “Слуга народа”

Комментариев: 3
Политсила “Слуга народа” назвала своего лидера.
Разумков возглавит партию "Слуга народа"
Разумков возглавит партию "Слуга народа"
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавить политическую партию “Слуга народа”. Об этом сообщили в Администрации Президента, передает РБК-Украина.

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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал журналистам, что кандидатура Разумкова еще официально не утверждена, но является основной. Остались только формальности.

Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы, - заявил Рябошапка.

К слову, Дмитрий Разумков был одним из самых заметных членов команды Зеленского во время предвыборной кампании. Он был одним из главных политических консультантов Зеленского. В 2006-2010 годах был членом "Партии регионов".

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Напомним, Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР. Первый вице-спикер считает неприемлемыми высказывания, подобные тому, которое допустил советник президента.

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Теги: Разумков, Рябошапка, партия, Слуга народа, лидер
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Комментариев (6)
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ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:21
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Любимым слугой коломойского назначен разумков
ira0959    22.05.2019, 17:16
Оценка:  0
ira0959
Название - как насмешка над народом.
nfhvyt    22.05.2019, 17:20
Оценка:  -1
nfhvyt
насмешка над народом - это петины офшоры и свинарчуки.
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:22
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Свинарчука россия збрала мишенью для пропагандистской атаки только из за его фамилии. Как впоследствии оказалось, весь слив рассейского клоуна - вранье . Оффшоры у Пети оказались пустыми, а вот зельцман активно через оффшоры уходит от налогов.
BoxVata    22.05.2019, 16:54
Оценка:  +1
BoxVata
Пародия клоунов- пяздунов)))
nfhvyt    22.05.2019, 17:18
Оценка:  -1
nfhvyt
Уже соскучился по популистам, они же популизы? )))))
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