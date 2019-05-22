Разумков возглавит партию “Слуга народа”

Политсила “Слуга народа” назвала своего лидера.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавить политическую партию “Слуга народа”. Об этом сообщили в Администрации Президента, передает РБК-Украина.

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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал журналистам, что кандидатура Разумкова еще официально не утверждена, но является основной. Остались только формальности.

Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы, - заявил Рябошапка.

К слову, Дмитрий Разумков был одним из самых заметных членов команды Зеленского во время предвыборной кампании. Он был одним из главных политических консультантов Зеленского. В 2006-2010 годах был членом "Партии регионов".

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Напомним, Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР. Первый вице-спикер считает неприемлемыми высказывания, подобные тому, которое допустил советник президента.