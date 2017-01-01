Обмен валют: Прикарпатский мошенник присвоил себе 2,6 млн гривен

Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Ивано-Франковской области предприниматель обманул людей, которые обменивали валюту “по выгодным ценам“, на 2,6 млн грн.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области.

Отмечается, что с конца декабря 2018 года до сих пор в полицию обратились жители Коломыи с заявлениями на мужчину, который обманным путем завладел их деньгами.

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Во время досудебного расследования, начатого по ч. 2,3,4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи установили личность злоумышленника - им оказался 42-летний житель Коломыи, частный предприниматель.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны, а также записи с информацией о получении денежных средств от пострадавших.

Полиция выяснила, что мужчина получал средства от потерпевших под предлогом обмена их на иностранную валюту “по выгодным ценам“, но через некоторое время перестал возвращать средства. В результате злоумышленник обогатился на сумму около 2 миллионов 600 тыс. гривен.

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Сегодня, 22 мая, правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

Как сообщалось 27 апреля, возле обменника на Оболони вновь засняли мошенника.