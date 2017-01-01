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"Закарпатье затопило": Появились впечатляющие фото затопленных улиц

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Последние несколько дней Закарпатье накрыли мощные ливни.
Улицы в городе Хуст затоплены
Улицы в городе Хуст затоплены
mukachevo.net

В течение нескольких дней на Закарпатье идут ливни. В некоторых населенных пунктах затоплены улицы, мост, 8 домов.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате сильных осадков на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов. В настоящее время информация о последствиях  уточняется - говорится в сообщении ГСЧС
 

Местные издания, в частности, Мукачево.net опубликовали впечатляющие фото затопленных улиц.

Ранее сообщалось о том, что под Тернополем подтопило 40 населенных пунктов. Сильные дожди привели к подтоплению домов, подверглись разрушениям дороги и посевы. В одном из сел повреждено газовую трубу.

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Теги: Закарпатье, ливни, осадки, затоплены улицы
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