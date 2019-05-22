САП открыла дело на Порошенко

Дело на бывшего президента открыли после общения главы САП Холодницкого с экс-депутатом Крючковым.

Вслед за ГБР дело на Порошенко завела САП EPA/UPG

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на бывшего президента Петра Порошенко. Об этом в среду, 22 мая, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что дело открыли после встречи руководителя прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании Энергосеть Дмитрия Крючкова. Читай также: НАБУ открыло дело на Зеленского за русский язык “По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований“, - отметили в ведомстве.

“В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО Центрэнерго, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины“, - говорится в сообщении.

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Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО Центрэнерго путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО Центрэнерго и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также сведения в ЭРДР внесли по “руководству некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%“.

Причиной этого в САП отмечают сведения: Читай также: ГБР открыло дело против Сытника

по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго и Фонда государственного имущества;

по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго при закупке угля;

по факту завладения должностными лицами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот.

Напомним, 15 апреля Дмитрий Крючков был эстрадирован из Германии. Правоохранители задержали его в международном аэропорту Борисполь.

17 апреля Крючков дал показания по делу о коррупции в энергетике Украины. Он заявил, что сотрудничал с “людьми от Порошенко“ как глава правления ХК Энергосеть.

Как сообщалось, накануне дело на Порошенко открыло Государственное бюро расследований. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.