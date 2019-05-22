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САП открыла дело на Порошенко

Комментариев: 8
Дело на бывшего президента открыли после общения главы САП Холодницкого с экс-депутатом Крючковым.
Вслед за ГБР дело на Порошенко завела САП
Вслед за ГБР дело на Порошенко завела САП
EPA/UPG

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на бывшего президента Петра Порошенко. Об этом в среду, 22 мая, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что дело открыли после встречи руководителя прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании Энергосеть Дмитрия Крючкова.

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“По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований“, - отметили в ведомстве.

“В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО Центрэнерго, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины“, - говорится в сообщении. 

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Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО Центрэнерго путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО Центрэнерго и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также сведения в ЭРДР внесли по “руководству некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%“.
 
Причиной этого в САП отмечают сведения:

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  • по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго и Фонда государственного имущества;
  • по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго при закупке угля;
  • по факту завладения должностными лицами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;
  • злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот.

Напомним, 15 апреля Дмитрий Крючков был эстрадирован из Германии. Правоохранители задержали его в международном аэропорту Борисполь.

17 апреля Крючков дал показания по делу о коррупции в энергетике Украины. Он заявил, что сотрудничал с “людьми от Порошенко“ как глава правления ХК Энергосеть.

Как сообщалось, накануне дело на Порошенко открыло Государственное бюро расследований. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

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Теги: коррупция, уголовное дело, Порошенко, САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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nfhvyt    22.05.2019, 17:46
Оценка:  +3
nfhvyt
Вот будет символично, когда антикор. органы, не посадившие за 5 лет ни одного барыгу, раскорячатся и выдадут первенца в лице, или точнее в харе хряка -попрошенка )))))))))
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:52
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Порошенко -имеет легальный бизнес, исправно платит налоги. Бизнес исправно проходит проверки и аудит. Копать , согласно законов там нечего. Но есть проблема , зельцман на законы ложит свой прибор для игры на рояле.
nfhvyt    22.05.2019, 17:58
Оценка:  +2
nfhvyt
Порошенко вор, его бизнес - это только прикрытие его политических схем, и то как он пытается остаться у власти, лшнее тому подтверждение.
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 18:10
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
nfhvyt - что конкретно украл Порошенко. Интересуют конкретные факты. У вас факты есть ? У вас фактов нет за время правления Порошенко золотовалютные резервы страны возросли до 21 миллиарда долларов. Это почти на 20,9 миллиардов больше, чем осталось после бегства януковича.
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 18:12
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Экономика за время правления Порошенко стабильно росла почти на 3,0 процента в год. Это отличные показатели. С коррупцией начали бороться на государственном уровне. Пенсии возрасли местами на 100%. При каком президенте такое было ?
farfalle    22.05.2019, 18:25
Оценка:  +1
farfalle
Тебе подсказать состав в долях этих ЗВР? Чтоб ты тут не пыжился
farfalle    22.05.2019, 18:26
Оценка:  +1
farfalle
И как так боролись с коррупцией, что в итоге вышли на 1 место по коррупции?
А махинации с военными закупками, которые курировал Петя, еще ждут своих прокуроров
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:41
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Очередной слив гуано, в котором кроме брехни ничего нет. Брехня - символ власти зельцмана.
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