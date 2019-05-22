Зеленский оконфузился, допустив ошибку в собственной фамилии

Ошибку в президентском указе заметил журналист.

Известный украинский журналист Олег Черныш заметил конфуз президента Владимира Зеленского. Гарант так спешил опубликовать указ №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

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Вместо мягкого знака в своей фамилии Зеленский написал букву “б”.

Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох (Порошенко, - ред.) отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом, - иронично прокомментировал конфуз журналист.

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В 11:40 ошибка была оперативно исправлена после огласки в социальных сетях.

Напомним, ведущая 1+1 назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. Ведущая телеканала оперативно заметила свою ошибку, исправила и извинилась.