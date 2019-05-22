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Зеленский оконфузился, допустив ошибку в собственной фамилии

Комментариев: 22
Ошибку в президентском указе заметил журналист.
Конфуз Зеленского
Конфуз Зеленского
Скриншот

Известный украинский журналист Олег Черныш заметил конфуз президента Владимира Зеленского. Гарант так спешил опубликовать указ №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

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Вместо мягкого знака в своей фамилии Зеленский написал букву “б”.

Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох (Порошенко, - ред.) отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом, - иронично прокомментировал конфуз журналист.

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В 11:40 ошибка была оперативно исправлена после огласки в социальных сетях.

Напомним, ведущая 1+1 назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. Ведущая телеканала оперативно заметила свою ошибку, исправила и извинилась.

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Теги: Зеленский, Черныш, журналист, ошибка, конфуз
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Комментариев (22)
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Tratarog    22.05.2019, 18:45
Оценка:  0
Tratarog
Первое - это опечатка, потому что буквы рядом на клаве, второе - а причем тут лично Зеленский? Есть действительно безмозглые, кто верит, что он сам это набирал сидел?)
cat1954    22.05.2019, 18:12
Оценка:  0
cat1954
Известный украинский журналист Олег Черныш.... Очередное убожество типа гонгадзе. Известному журналисту: перед тем, как бумага покидает АПУ, она ВЫЧИТЫВАЕТСЯ, и не один раз.
Пища_для_ума    22.05.2019, 18:09
Оценка:  +1
Пища_для_ума
Фейспалм. Это называется опечаткой, когда соседнюю кнопочку на клаве случайно задел. Конфуз - это то, что об этом пишут бигмировские писаки, у которых ошибка ошибкой погоняет в 90% статей))
Духовный_скреп    22.05.2019, 17:59
Оценка:  0
Духовный_скреп
"Известный журналист" лучше бы коррупционеров разоблачал,а не х#рнёй занимался.
Максим    22.05.2019, 17:50
Оценка:  -2
Максим
Выбрали, радуйтесь.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 17:54
Оценка:  -3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Хотіли по-приколу. Ось вам!
NOREGA    22.05.2019, 17:48
Оценка:  -1
NOREGA
Писать указы надо на языке, а не на блеянии
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 17:50
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
На языке в тебе мушка сере! Указ має писатися державною мовою!
Духовный_скреп    22.05.2019, 18:01
Оценка:  -1
Духовный_скреп
На языке на масковии гутарить будешь,мокша лапотная.
cat1954    22.05.2019, 18:15
Оценка:  -1
cat1954
Указы, пишутся на украинском языке. Как это - тебе не понять, убогий.
nebes2    22.05.2019, 17:40
Оценка:  +3
nebes2
тупой ,якобы, журналист не знает, что текст указов набирает не лично президент.
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:46
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Тупой у нас зельцман , и все об этом знали еще до выборов.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 17:50
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Яких проФФі набрав, таких і має!
СтальнаяКрыса    22.05.2019, 17:51
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
А на чем набирали текст? Неужели в базу данных не внесли фамилию "Зелнський"? Это не долго.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 17:56
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Перевіряти свою "работу" не навчились! Вони тіпа ідеали.
qwsdcvnm    22.05.2019, 17:40
Оценка:  -1
qwsdcvnm
Ох Вова, и для таких ты пидapасов хочешь лучше Украину сделать. Им кроме как ошибки искать в письме, нечем больше заниматься. Страна в говне , потому что для украинцев это нормальная среда обитания.
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:47
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Это ваша россия в говне. Украина при Порошенко резко пошла вперед в своем экономическом развитии. Некоторое время по инерции зельцман этим еще попользуется, а потом опять настанет разруха.
nfhvyt    22.05.2019, 17:33
Оценка:  0
nfhvyt
А пукнуть он не на той ноте ещё не успел?
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 17:27
Оценка:  -6
ShakhterDonetsk
Янукович -2 в большом и малом. Зельцман идет след в след с беглым проФФесором.
nebes2    22.05.2019, 17:47
Оценка:  +1
nebes2
если Зеля сможет вернуть Украину в состояние как при Януке - это будет дар небес.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 17:53
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Зеленський не зможе, Коломойський сам все зробить як при янику!
colavova    22.05.2019, 18:07
Оценка:  -1
colavova
вернуть бы Россию, как при Медведеве...)))
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