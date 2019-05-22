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Во львовском кафе подают чай в пакетиках с изображением Зеленского

Комментариев: 1
Администрация заведения ничего плохого в такой подачи не видит.
Во Львове оригинально подают Зеленый чай
Во Львове оригинально подают Зеленый чай
ZAXID.NET

Одно из популярных кафе во Львове, которое находится в здании городской Ратуши, подает посетителям зеленый чай в пакетиках с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.  

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Посетителям такая эксклюзивная подача очень нравится, а в администрации заведения ничего противозаконного и плохого в этом не видят.

Мы просто так подаем зеленый чай - высшего сорта, кстати. Это шутка. Он же любит шутки, - ответила Оксана Емец, представитель компании, которой принадлежит кафе.

Подача чая выглядит таким образом, что изображенный довольный Зеленский сидит в чашке. Туристы в восторге от такого креативного решения львовского кафе.

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Напомним, Зеленский оконфузился, допустив ошибку в собственной фамилии. Известный украинский журналист Олег Черныш заметил конфуз президента Владимира Зеленского. Гарант так спешил опубликовать указ №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.

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Теги: кафе, Зеленский, зеленый чай, подача
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Комментариев (2)
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ShakhterDonetsk    22.05.2019, 18:05
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Пора уже подумать и о брендовой туалетной бумаге. Спрос будет ураганным.
Nok23    22.05.2019, 18:25
Оценка:  +1
Nok23
И твою морду туда
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