Украинские подростки занимаются сексом с 12 лет – исследование

Практически каждый десятый подросток, имевший секс, начал половую жизнь в 12 лет и ранее.

В Сети появились результаты опроса о том. В каком возрасте украинские подростки начинают заниматься сексом. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно исследованию детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый пятый опрошенный подросток в возрасте от 10 до 17 лет уже вступал в половые отношения. При этом каждый третий из пяти опрошенных имел первый секс после 15 лет.

Около 12,1% опрошенных юношей и 3,5% девушек признались. Что сексуальный "дебют" у них был в 12 лет или ранее. При этом во всех возрастных группах более "опытными" считали себя юноши.

Две третьи среди опрошенных подростков уже имеющих половые отношения заявили, что использовали презервативы во время первого полового акта. Каждый десятый 14-летний и каждый шестой 15-летний юноши сказали, что не помнят, использовали презерватив во время последнего полового контакта. При этом девушки чаще чем парни пренебрегают защитой - от трети 16-летних до четверти 17-летних.

Более половины опрошенных сообщили, что знания о сексе они получили из интернета. Около 41% опрошенных источником информации назвали друзей и сверстников. Дальше идут родители, учителя и медработники.

Ранее https://korrespondent.net/city/kiev/4093619-shkolnytsy-povredyly-v-kyeve-desiatok-avto. Также сообщалось, что в Кривом Роге подросток во время селфи упал в карьер и погиб.

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