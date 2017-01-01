Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить Раду

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского начала свою деятельность с нарушения Конституции, не следуя законам.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал попытку нынешнего президента Владимира Зеленского распустить парламент.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

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Экс-глава государтсва указал, что сейчас единственное желание Зеленского - это “иметь большинство в ВР“.

И в свое время я после выборов 25 мая сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной Закон государства, обязательно надо соблюдать, - отметил Порошенко.

Также он заявил, что Верховную Раду можно распустить только тогда, когда есть “исчерпывающий перечень оснований“ для этого.

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Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского начала свою деятельность с нарушения Конституции, не следуя законам.

Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли забажається Президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій глави держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства Владимир Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Верховной Рады.