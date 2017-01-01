Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский встретится с экспертами МВФ

Комментариев: 0
Встреча состоится на следующей неделе. Ранее появилась информация, что миссия МВФ покинет Украину досрочно.
Эксперты МВФ не собираются преждевременно уезжать из Украины, встреча со состоится по графику
Эксперты МВФ не собираются преждевременно уезжать из Украины, встреча со состоится по графику
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая накануне прибыла в Киев. Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 22 мая.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Ранее появилась информация о том, что миссия МВФ покинет Украину досрочно. Но в Фонде это опровергли.

Как сообщалось, в команде президента считают, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВФ, Владимир Зеленский, визит миссии МВФ в Украину
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь