Зеленский встретится с экспертами МВФ

Встреча состоится на следующей неделе. Ранее появилась информация, что миссия МВФ покинет Украину досрочно.

Эксперты МВФ не собираются преждевременно уезжать из Украины, встреча со состоится по графику president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая накануне прибыла в Киев. Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 22 мая.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Ранее появилась информация о том, что миссия МВФ покинет Украину досрочно. Но в Фонде это опровергли.

Как сообщалось, в команде президента считают, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

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