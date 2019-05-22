Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене

Дело в связи с инцидентом в Керченском проливе бывший глава государства считает попыткой переложить ответственность с РФ.

Порошенко говорит, что готов отвечать на все обвинения twitter.com/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что дело, которое открыло против него Государственное бюро расследований, является попыткой переложить ответственность с России на него. Об этом он сказал в общении с журналистами на Книжном Арсенале в Киеве.

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Порошенко указал, что видит в открытом деле признак признак начала парламентской избирательной кампании. Экс-гарант отметил, что внимательно следит за всем, в чем его обвиняют и он точно уверен, что ответственность со стороны страны-агрессора пытаются переложить на него.

Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора... Хочу настоять, что я готов отвечать за это и мы этого не позволим сделать, - говорит Порошенко.

Также Порошенко прокомментировал обвинения в незаконных приказах для ВСУ и подписании “языкового закона“.

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Эск-президент отметил, что в 2014 году он дал приказ на контрнаступление после “десятидневного режима одностороннего прекращения“, во время которого продолжался огонь по украинским позициям. В результате контрнаступления были освобождены 2/3 оккупированного Донбасса“

...и это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это “преступление“, - заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что готов нести ответственность за все свои дейтсвия.

Напомним, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.