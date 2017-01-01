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Зеленский назначил нового замглавы АП вместо Зеркаль

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Елена Зеркаль окончательно отказалась от работы в Администрации президента, предпочтя нынешнюю должность в МИДе.
Вадим Пристайко был представителем Украины при НАТО
Вадим Пристайко был представителем Украины при НАТО
112 Украина

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации представителя Украины при НАТО Вадим Пристайко. Об этом говорится в указе №317 от 22 мая, опубликованном на сайте главы государства в среду.

Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации президента Украины, – говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин, который на прошлой неделе анонсировал свою отставку, заявил о переговорах с Пристайко на тему продвижения двойного гражданства для украинцев за рубежом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера вместе с Вадимом Пристайко поговорили с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину", – пишет Климкин.

Он анонсировал создание при конгрессе специальной юридической группы с целью реализации легализации в стране двойного гражданства, назвав это "важной для украинцев и Украины инициативой".

Накануне вечером Владимир Зеленский назначил несколько заместителей главы АП, среди которых была указана замглавы МИД Елена Зеркаль. Позже президент отменил свой указ, причем сделал ошибку в своей фамилии.

Сама Елена Зеркаль объяснила на своей странице в Facebook, что остается в должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и не переходит на работу в Администрацию президента.

"Сделать реальностью Соглашение об ассоциации, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи – вызовы, которыми полна моя жизнь", – заявила она.

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Теги: МИД Украины, указ, Администрация Президента, назначение, должность, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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