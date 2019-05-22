"Карьера не должна идти в разрез с ценностями": Зеркаль остается в МИД

Замглавы МИД пояснила, почему не согласилась стать заместителем Андрея Богдана в АП.

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Замглавы МИД Елена Зеркаль останется на свой должности. Об этом она написала в Facebook.

“Чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипслужбе не изменились - замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции“, - заверила дипломат.

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“Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься“, - отметила она.

“Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против РФ и многие другие задачи - вызовы, которыми полна моя жизнь“, - подчеркнула Зеркаль.

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“Все важные проекты моей профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности“, - заверила дипломат.

“У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом“, - считает Зеркаль.

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“А также проявлением общественной и политической поддержки для меня. Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-то и произойдет“, - добавила дипломат.

“Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами“, - подчеркнула Зеркаль.

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“Поэтому после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в МИД. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день“, - добавила она.

“Внешняя политика - общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна“, - пишет Зеркаль.

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“Следующий важный пункт в моем календаре - 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблях и наших моряках, которых надо вернуть домой. А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге“, - пояснила замминистра.

Напомним, ранее Елена Зеркаль пообещала четко объяснить, почему с сайта президента пропал указ о ее назначении замглавы АП.