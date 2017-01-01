Ливни затопили ряд городов в Украине

Сильные дожди прошли в западных центральных и северных регионах. Больше всего от непогоды пострадал Карпатский регион.

Затопленные улицы в Хусте на Закарпатье mukachevo.net

Сильные дожди, прошедшие в последние дни в ряде регионов Украины, затопили сотни гектаров сельхозугодий и ряд городов.

Согласно данным ГСЧС, только в Закарпатской области подтоплено 648 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены три мостовых перехода, разрушено 620 метров погонных береговых креплений на территории Иршавского, Виноградовского и Хустского районов.

По информации Закарпатской облгосадминистрации, в Виноградовском и Иршавском районах для предотвращения подтопления домохозяйств в наиболее критических точках работники водного хозяйства устанавливают передвижные мотопомпы для откачки воды.

По сведениям ОГА, сегодня вечером в регионе ожидается новая волна осадков.

Также затопило другие регионы страны. В Днепропетровской области "поплыли" улици Каменского и Кривого Рога.

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Как сообщалось, накануне из-за урагана в Украине без света остались около 350 населенных пунктов. В частности, в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который вырывал деревья из земли.

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