На Донбассе за день два обстрела, ранен один боец

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 22 мая.

Отмечается, что в обоих случаях враг вел огонь из гранатометов различных систем. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил у города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из гранатометов вел огонь по позициям вблизи населенного пункта Попасное.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, за сутки 21 мая сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда ранения получили двое украинских военных.

Ранее в среду стало известно, что восемь бойцов ВСУ попали в плен к сепаратистам. Они ехали на грузовике и ошибочно отклонились от маршрута.

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