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"Сделаем их вместе!": Зеленский прокомментировал провал голосования Рады

Комментариев: 8
Зеленским отметил, что политикам не удастся с помощью подкупа избирателей попасть в Раду.
Зеленский прокомментировал провал голосования в Раде
Зеленский прокомментировал провал голосования в Раде
informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал голосования за законопроект об изменении избирательного законодательства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Зеленский заявил, что “старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь“. Президент отметил, что депутаты таким образом хотят попасть в Раду по-старому с помощью подкупа избирателей.

Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля! - написал Зеленский.

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Напомним, сегодня, 22 мая, на внеочередном заседании ВР, оба президентских законопроекта - об изменениях в избирательную систему на парламентских выборах и о государственных закупках на период выборов - не были включены в повестку дня сессии. 

Позже, после бойкота Верховной Рады у Зеленского пообещали план “B и C“.

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Теги: Зеленский, парламент, Рада, Выборы, политики, закон
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Комментариев (8)
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Ruspidor    22.05.2019, 21:41
Оценка:  +6
Ruspidor
Обязательно! Рви этих мразей, Зе!
Кырмызы_вэ_бейаз    22.05.2019, 21:11
Оценка:  +8
Кырмызы_вэ_бейаз
Удастся. Эти гады везде пролезут.
Letohradek    22.05.2019, 21:15
Оценка:  -11
Letohradek
Поведай, по каким критериям ты голосовал за этого зэбила? Разве не видишь, что он туп и далек от политики и экономики? А всего лишь марионетка в руках Коломойского? Тебе не стыдно за своего недалекого избранника?
Letohradek    22.05.2019, 21:06
Оценка:  -10
Letohradek
Youtube: Что происходит в Украине ? Ау, 73% украинцев ?!
pandoreliz    22.05.2019, 21:42
Оценка:  +6
pandoreliz
Виолетта, дуреха, мы отлично знаем, что у нас происходит, так -как живем в этом порошенковском говне, а вот ты, сидя на субсидии ,видно очень довольна этой дерьмовой жизнью
Ruspidor    22.05.2019, 21:42
Оценка:  +6
Ruspidor
А что происходит? Пытаемся разогнать незаконную Раду, которая должна была уйти на досрочные выборы еще 3 года назад!
ВячеславПавлович    22.05.2019, 21:44
Оценка:  -6
ВячеславПавлович
Троль уймись голосуй за киселева
pandoreliz    22.05.2019, 21:45
Оценка:  +4
pandoreliz
Виолетта, не скачи по своим 100 никам
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