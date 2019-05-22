"Сделаем их вместе!": Зеленский прокомментировал провал голосования Рады

Зеленским отметил, что политикам не удастся с помощью подкупа избирателей попасть в Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал голосования за законопроект об изменении избирательного законодательства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Зеленский заявил, что “старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь“. Президент отметил, что депутаты таким образом хотят попасть в Раду по-старому с помощью подкупа избирателей.

Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля! - написал Зеленский.

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Напомним, сегодня, 22 мая, на внеочередном заседании ВР, оба президентских законопроекта - об изменениях в избирательную систему на парламентских выборах и о государственных закупках на период выборов - не были включены в повестку дня сессии.

Позже, после бойкота Верховной Рады у Зеленского пообещали план “B и C“.