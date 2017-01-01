Суд в Москве оставил под арестом восемь украинских моряков

Российские судьи отклонили жалобу на продление ареста восьми из 24 украинских моряков. Они остаются в СИЗО до 24 июля.

Украинские моряки уже почти полгода под арестом в России Громадське ТБ

Московский городской суд на заседании в среду, 22 мая, отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом восемь украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменений", – написал он.

Полозов уточнил, что сегодня суд рассмотрел апелляцию и оставил под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка. Они будут находиться в СИЗО Лефортово до 24 июля.

По словам Полозова, заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Напомним, 20 мая суд в Москве рассмотрел апелляционные жалобы защиты и тоже оставил под арестом восемь украинских моряков.

Ранее 17 апреля суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Как сообщалось, 10 мая в Международном морском трибунале по морскому праву состоялись слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Решение ожидается ориентировочно 25 мая.

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