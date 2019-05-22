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Языковой закон: Киев направил письмо в Совбез ООН

Комментариев: 2
Письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета Безопасности, отметил Владимир Ельченко.
Владимир Ельченко объяснил, почему языковой закон не относится к повестке дня Совбеза ООН
Владимир Ельченко объяснил, почему языковой закон не относится к повестке дня Совбеза ООН
Місія України в ООН / Twitter

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "языкового закона". Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter в среду, 22 мая.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке, как того потребовала Россия. Представитель РФ Василий Небензя убеждал, что этот документ о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хулиганка*    22.05.2019, 23:20
Оценка:  0
Хулиганка*
еще в лигу сексуальных меньшинств отправь, дегенерат петькин карманный
nelci    22.05.2019, 23:18
Оценка:  0
nelci
Украинский язык не получил дополнительных прав, которые уже были по конституции, а то что все остальные языки потеряли ВСЕ права -молчок!
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