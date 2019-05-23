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Порошенко дал совет Зеленскому

Комментариев: 3
Политик прокомментировал намерение администрации нового президента вынести вопрос диалога с Россией на референдум.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
 
Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому поставить Украину на первое место, а Россию рассматривать как агрессора. Об этом бывший глава гоударства написал в Facebook 22 мая.
 
“Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина - прежде всего, Россия - агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко", - заявил Порошенко.
 
По словам экс-президента, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу "мирных соглашений с Россией".
 
"В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакое не "мирное соглашение". Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства", - указал Порошенко.
 
Напомним, глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, но и всем народом Украины. 
 
В РФ отметили, что возможный референдум об отношениях с Москвой является внутренним делом Украины.

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Теги: Россия, референдум, Порошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    23.05.2019, 05:23
Оценка:  0
ЗаУкраину
пэдя ПНХ! Будешь на зоне зэкам свои советы раздавать.
МаксимУм    23.05.2019, 05:13
Оценка:  +1
МаксимУм
А петю на ротацию на первую линию, там он, как солдат, будет надбавку большую получать...
BoxVata    23.05.2019, 04:57
Оценка:  0
BoxVata
ВАТА ПНХ !!!
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