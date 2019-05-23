Порошенко дал совет Зеленскому

Политик прокомментировал намерение администрации нового президента вынести вопрос диалога с Россией на референдум.

Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому поставить Украину на первое место, а Россию рассматривать как агрессора. Об этом бывший глава гоударства написал в Facebook 22 мая.

“Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина - прежде всего, Россия - агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко", - заявил Порошенко.

По словам экс-президента, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу "мирных соглашений с Россией".

"В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакое не "мирное соглашение". Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства", - указал Порошенко.

В РФ отметили, что возможный референдум об отношениях с Москвой является внутренним делом Украины

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