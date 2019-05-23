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Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов

Комментариев: 5
Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
NewsOne

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью изданию LB.ua.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.

Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил журналистам 22 мая об очередных законодательных инициативах Владимира Зеленского.

Напомним,  президент внес в парламент законопроект О публичных закупках и О выборах народных депутатов, однако парламент отклонил инициативы Зеленского.

 
 

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Теги: депутаты, Рада, депутат, Верховная Рада, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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nfhvyt    23.05.2019, 08:40
Оценка:  0
nfhvyt
Выкинуть тех, кто без образования или с купленными дипломами, а таких 80%.
pigmaleontys    23.05.2019, 08:21
Оценка:  -1
pigmaleontys
"Єсли я когда-лібо в жизні нарушу закон - я уйду сам і мне для етого пріветьі нє нужньі нікакіє". (зілєнскій в інтервью поперед другим туром).
pigmaleontys    23.05.2019, 08:13
Оценка:  -1
pigmaleontys
зілєнскій, пішов на)( !
Кырмызы_вэ_бейаз    23.05.2019, 07:44
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Предлагаю сокращать их через расстрел, а особо "отличившихся" таких как взяточник Мосейчук через повешение!
WntpY    23.05.2019, 07:50
Оценка:  -2
WntpY
Черта бородатого Вадимку на кол )))
Кырмызы_вэ_бейаз    23.05.2019, 07:51
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Но для гомосексуалиста Ляшко и его собратьев из парламента нужно восстановить старинный способ люстрации - тёсаный кол!
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