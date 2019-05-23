Славянск затопило: Город "превратился в озеро"

В городе ни одна ливневка не работает.

Никто из людей не пострадал slavdelo.dn.ua

В среду, 22 мая, сильный ливень затопил улицы в городе Славянске, Донецкой области, создав сложности для движения транспорта.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице “Временный Донецк“.

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Местные жители жалуются на то, что в городе не работают ливневки и считают именно это причиной подтопления.

“Город превратился в одно огромное озеро, ни одна ливневка не работает... Воды по колено“, – говорится в подписи к видео.

Славянск затопило нах... Город превратился в одно огромное озеро, ни одна ливневка не работает ... Воды по колено pic.twitter.com/tu1JR3mloo — временный Донецк (@Don_real_war) 22 травня 2019 р.

Как сообщалось 20 мая, стихия бушевала и на крымском курорте - ливень, град, селевой поток.