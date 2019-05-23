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Славянск затопило: Город "превратился в озеро"

Комментариев: 7
В городе ни одна ливневка не работает.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
slavdelo.dn.ua

В среду, 22 мая, сильный ливень затопил улицы в городе Славянске, Донецкой области, создав сложности для движения транспорта.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице “Временный Донецк“.

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Местные жители жалуются на то, что в городе не работают ливневки и считают именно это причиной подтопления.

“Город превратился в одно огромное озеро, ни одна ливневка не работает... Воды по колено“, – говорится в подписи к видео.

Как сообщалось 20 мая, стихия бушевала и на крымском курорте - ливень, град, селевой поток.

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Теги: ливень, Славянск, затопило
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Комментариев (7)
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BROKER666    23.05.2019, 09:18
Оценка:  -4
BROKER666
каким п0цом надо быть шоб в такой ливень на мопеде хреначить (на видео тачка этого дауна обгоняла)
antibaklan    23.05.2019, 09:40
Оценка:  +2
antibaklan
ты бы в такой ситуации бросил свой мопед и пошёл домой пешком?
СтальнаяКрыса    23.05.2019, 09:45
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Ливень пошёл когда его не ждали, не раз попадал под такое. И куда в таком случае мопед девать? Что бы ты делал пребывая на двухколесном транспорте и спрятаться негде?
Люблю_Украину    23.05.2019, 08:55
Оценка:  -7
Люблю_Украину
русский мир он такой
СтальнаяКрыса    23.05.2019, 08:59
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Это не оккупированная территория.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 09:03
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
В Славянске украинское владычество между прочим!
Но тепнрь выбор виновных расширился: во всех бедах можно винить не только Путина. но уже и Порошенко! )))
antibaklan    23.05.2019, 09:41
Оценка:  -1
antibaklan
путен не папередник!
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