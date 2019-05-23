Под Николаевом у арсенала совершена провокация - ВМС

Военные усилили охрану арсенала и провели проверку территории.

На Николаевщине у арсенала Военно-морских сил Вооруженных сил Украины совершенная провокация.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

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“Подразделения охраны среагировали мгновенно. Расчетом стражи выявлено и прекращено противоправные действия, а очередным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения. Нарушителя передали правоохранительным органам“, - заявили в ВМС.

Военные рассказали, что усилили охрану арсенала и провели проверку территории.

Стоит отметить, что в последние годы на ряде военных складов в Украине происходили пожары, были уничтожены 210 000 тонн боеприпасов. В частности, в октябре 2018 начались взрывы на военных складах возле Ичне на Черниговщине. В настоящее время продолжается расследование по статье о халатном отношении к военной службе.

Как сообщалось, в январе у львовского священника нашли арсенал оружия.