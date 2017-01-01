Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Большинству регионов 23 мая стоит готовиться к дождям.

Из Украины наконец-то ушли грозы. Между тем, во многих регионах ожидаются осадки в виде дождя, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сохраняется дождливость. На протяжении дня ожидаются кратковременные дожди. На улице +17…+21 градус по Цельсию.

На востоке страны ситуация аналогичная. Между тем, температура воздуха значительно выше - от +22 до +25 градусов.

Южным регионам обещают теплый день без осадков. На улице от 25 до 27 градусов по Цельсию.

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На севере Украины ожидаются кратковременные дожди на протяжении всего дня. Воздух прогреется от +23 до +25 градусов.

В Центральной Украине также прогнозируют кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до отметки +22…+25 градусов.

В столице пасмурно, ожидаются дожди. На термометре +23...+25 градусов по Цельсию.

Напомним, в Житомирской области хотят объявить ЧС из-за смерча. Гослесагентство просить ввести режим чрезвычайной ситуации в области.