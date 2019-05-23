В плену на Донбассе 107 украинцев, РФ подтверждает только 27 - Марчук

Из списка удерживаемых в ОРДЛО украинцев российская сторона подтверждает данные только по малой части людей.

Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что украинская сторона выступает за обмен в формате "всех на всех", однако Россия из списка 107 удерживаемых украинцев "установила" только 27.

Об этом Марчук написал на своей странице в Facebook.

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"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", – подчеркнул он.

По словам Марчука, такая позиция РФ может быть связана только с тем, что к украинцам применяют пытки, что грозит оккупантам Международным трибуналом.

"Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек", – отметил Марчук.

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Он добавил, что Украина поддерживает принцип обмена "всех на всех", "но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов".

Отметим, что последний раз подобный обмен состоялся 27 декабря 2017 года.

Как сообщалось 20 мая, в РФ отреагировали на слова Зеленского о Донбассе.