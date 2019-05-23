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Вакарчук назвал “референдум” о мире с РФ опасным

Комментариев: 9
Политик раскритиковал референдум, который предложили в АП.
Вакарчук раскритиковал идею Богдана
Вакарчук раскритиковал идею Богдана
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук раскритиковал “референдум” о мире с Российской Федерацией, проведение которого предложили в Администрации Президента. Свое мнение Вакарчук изложил на своей странице в Facebook.

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По словам Вакарчука, проведение этого “референдума” является “опасным и безответственным”.

Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались “референдумы” на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? - написал Вакарчук.

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Вакарчук назвал такие действия главы АП Андрея Богдана не новой политикой, а той же старой.

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.

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Теги: Вакарчук, Зеленский, референдум, мнение, критика
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Комментариев (11)
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Людмил_А    23.05.2019, 10:05
Оценка:  +2
Людмил_А
вот смотрю я на этого человека, бомжеватого вида и недоумеваю, ну, какой из него лидер партии?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 10:01
Оценка:  -5
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Првести "референдум" щоб перекласти відповідальність, та зобразити роботу і заботу! До того ж у Розумкова вже і хвірма для "референдума" готова, треба ж якось заробляти "без корита"!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 10:03
Оценка:  -3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Пропонували референдім про перемовини, а не про мир! Нехай вови балакають і без референдумів. Нічого це змінится.
nfhvyt    23.05.2019, 09:59
Оценка:  +4
nfhvyt
КВакарчук, с тобой всё ясно, госдеповской марионетке мир и сотрудничество с Россией смерти подобно, им любо, когда украинцы друг друга убивают и чем меньше останется украинцев на юго-востоке, тем лучше.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 10:05
Оценка:  -3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
в 2014 теж нєграми на Донбасі лякали Багато їх полягло вузькооких!
NOREGA    23.05.2019, 09:57
Оценка:  +3
NOREGA
Вакарчука будут Люстрировать при новой власти
Орест_Пiхва    23.05.2019, 10:02
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
лучше кастрировать, чтоб не размножался
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 09:54
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Действительно! Вдруг на этом референдуме проголосуют за мир и весь бизнес пойдёт по пuздe?
Операторська    23.05.2019, 09:43
Оценка:  -6
Операторська
хто такий голова АП - голова канцелярії, а не політик, яке має право пропонувати (!) референдуми?
Woodbrother    23.05.2019, 10:03
Оценка:  -3
Woodbrother
Просто у нас президент - пустое место, и этим пользуются все кому не лень.
Людмил_А    23.05.2019, 10:08
Оценка:  0
Людмил_А
а в чем проблема? референдум - высшая форма демократии. Почему же вы, порохоботы-"европейцы" ; так его боитесь?
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