Вакарчук назвал “референдум” о мире с РФ опасным

Политик раскритиковал референдум, который предложили в АП.

Лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук раскритиковал “референдум” о мире с Российской Федерацией, проведение которого предложили в Администрации Президента. Свое мнение Вакарчук изложил на своей странице в Facebook.

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По словам Вакарчука, проведение этого “референдума” является “опасным и безответственным”.

Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались “референдумы” на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? - написал Вакарчук.

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Вакарчук назвал такие действия главы АП Андрея Богдана не новой политикой, а той же старой.

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.