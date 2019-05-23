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“Это атака на армию, веру и язык”: Порошенко о расследовании против него

Комментариев: 2
Экс-президент Порошенко прокомментировал расследования против него.
Порошенко отреагировал на расследование
Порошенко отреагировал на расследование
facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал инициацию уголовных расследований против него “атакой на армию и язык”. Об этом Порошенко рассказал при общении с журналистами, передает УНН.

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Петр Порошенко уверен, что все расследования против него не имеют веских оснований и готов нести ответственность за каждый шаг на посту президента.

Когда другой "политический" деятель с Пятой колонны пишет, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех, чтобы Украина получила Томос, я готов за это отвечать, потому что считаю, что это был правильный, решительный шаг, - прокомментировал Порошенко.

По словам Порошенко, его планируют привлечь к уголовной ответственности за принятие закона о языке. Он заявил, что готов отвечать за все военные приказы и подписанные законы.

Я тоже готов нести за это ответственность. Уголовное производство в отношении Керченского пролива - это атака на армию, уголовное производство по Томосу - атака на веру, производства по закону о языке - атака на язык, - отметил Порошенко.

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Напомним, Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене. Дело в связи с инцидентом в Керченском проливе бывший глава государства считает попыткой переложить ответственность с РФ.

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Теги: Порошенко, расследование, президент, указы, законы, атака
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Комментариев (3)
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Ruspidor    23.05.2019, 10:09
Оценка:  +2
Ruspidor
Шта, апять?
Армия, мова, вира? Пластинку заело, кто-нибуть, помогите пациенту!
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 10:08
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Ничего себе! Да получается, что Петр - второй человек после Бога, его наместник на земле Украины!.. Не скромно. Прям как Людовик-ХIV - "Государство - это Я!"

Ему после этого пассажа надо было ещё воскликнуть "Аве Мне!!!"
Ruspidor    23.05.2019, 10:10
Оценка:  0
Ruspidor
Ну ты и мразь! Как ты посмел поставить Бога перед потрохом!? Да тебя надо четвертовать!
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