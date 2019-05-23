Представлен новый глава Генштаба ВСУ: Хомчак рассказал, что сделает в первую очередь

Полторак официально представил нового начальника Генштаба ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак 23 мая официально представил аппарату Генштаба ВСУ его нового начальника Руслана Хомчака, назначенного на эту должность президентом два дня назад, 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Полторак поздравил Хомчака с новой должностью, отметив боевой опыт нового руководителя Генштаба. “Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных Сил, он прошел службу на всех важных должностях, он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, над чем необходимо работать, и у меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность - повышаться, и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины“, - отметил Полторак.

Он отметил, что перед новым начальником Генштаба стоит много задач, прежде всего - отпор вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Также министр обороны поблагодарил предшественника Хомчака - Виктора Муженко - за его работу в Генштабе в “самое трудное время для Украины“.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил, что не будет затягивать принятие кадровых решений в Генштабе. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, пишет 112 Украина.

“Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений, - ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут“, - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба.

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“Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что “этот мне нравится или нет“. Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после принятия решения“, - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

“Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет“, - считает Хомчак.

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Напомним, вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский сначала уволил указом № 301/2019 Муженка Виктора Николаевича с должности начальника Генштаба. Затем указом №302/2019 Президент назначил Хомчака Руслана Борисовича на должность Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и сценарист “Квартала-95“ Сергей Шефир.Также гарант назначил первым заместителем главы АП исполнительного продюсера “Квартала-95“ Сергея Трофимова, а Юрий Костюк, который создавал сценарии для сериала “Слуга народа“ назначен заместителем главы Администрации президента Украины.