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“От тайны к прозрачности”: Глава НБУ завел аккаунт в Twitter

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Глава НБУ Яков Смолий появился в Twitter.
Смолий появился в Твиттер
Смолий появился в Твиттер
twitter.com/YSmolii

Украинский топ-чиновник появился в Twitter и даже успел поделиться селфи с конференции под названием “От тайны к прозрачности”, которую на данный момент проводит НБУ.

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий решил перейти “от тайны к прозрачности” в прямом смысле. Чиновник заявил о создании официального аккаунта в Twitter.

От тайны к прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчане! - написал Смолий под первым опубликованный селфи в своем микроблоге.

Смолий опубликовал селфи вместе с участниками конференции.

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Напомним, Вакарчук создал аккаунт в Instagram и опубликовал видеообращение. Популярный украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук 14-го мая отметил свое 44-летие. Именно в этот день он решил создать свой личный аккаунт в Instagram, сразу же записав при этом видеообращение к фанатам.

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Теги: Смолий, аккаунт, твиттер, селфи, прозрачность
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