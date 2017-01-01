“От тайны к прозрачности”: Глава НБУ завел аккаунт в Twitter

Глава НБУ Яков Смолий появился в Twitter.

Украинский топ-чиновник появился в Twitter и даже успел поделиться селфи с конференции под названием “От тайны к прозрачности”, которую на данный момент проводит НБУ.

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий решил перейти “от тайны к прозрачности” в прямом смысле. Чиновник заявил о создании официального аккаунта в Twitter.

От тайны к прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчане! - написал Смолий под первым опубликованный селфи в своем микроблоге.

Смолий опубликовал селфи вместе с участниками конференции.

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Напомним, Вакарчук создал аккаунт в Instagram и опубликовал видеообращение. Популярный украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук 14-го мая отметил свое 44-летие. Именно в этот день он решил создать свой личный аккаунт в Instagram, сразу же записав при этом видеообращение к фанатам.