В селе под Львовом рухнул лифт: Погибли два человека

Трагедия случилась в селе Бучалы.

Спасатели провели работы по поднятию лифта и высвобождении тел погибших lv.dsns.gov.ua

Во Львовской области грузовой лифт придавил двух человек.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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“22 мая в 11:40 к спасателям поступило сообщение, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двух человек. Спасатели провели работы по поднятию лифта и высвобождении тел погибших“, - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, в феврале в Сумском горсовете проводили обыски из-за гибели ребенка в лифте.