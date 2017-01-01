В селе под Львовом рухнул лифт: Погибли два человека
Трагедия случилась в селе Бучалы.
Во Львовской области грузовой лифт придавил двух человек.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Читай также: В Днепре упал лифт с людьми
“22 мая в 11:40 к спасателям поступило сообщение, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двух человек. Спасатели провели работы по поднятию лифта и высвобождении тел погибших“, - сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как сообщалось, в феврале в Сумском горсовете проводили обыски из-за гибели ребенка в лифте.