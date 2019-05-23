Морпехи празднуют: появилось мощное видео с элитой войск

Сегодня в Украине празднуют День морской пехоты.

23 мая, согласно указу президента, в стране празднуют День морской пехоты Украины. Об этом напомнили в пресс-службе ООС.

Командующий ООС поздравил морпехов в профессиональным праздником.

От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем морской пехоты Украины. Не случайно, что в 1918 году, в первый же месяц существования Украинского государства под руководством Павла Скоропадского, было принято решение о формировании бригады морской пехоты. А в 1992 году, через несколько месяцев после референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу. Ваш род войск всегда был и остается гарантией суверенитета нашего государства, - отметил Александр Сирский.

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Он также добавил, что морпехи - это элита, которая создана для решений сверхзаданий.

На странице ООС появилось феерическое видео войск морской пехоты.

Морпехов поздравил премьер-министр Владимир Гройсман от имени правительства.

Они одними из первых вступили в бой с агрессором на приморском направлении и сыграли ключевую роль в защите нашего форпоста в регионе - города Мариуполь. Вклад морпехов в наши достижения и победу в антитеррористической операции и операции Объединенных сил невозможно переоценить, - констатировал премьер.

К поздравлениям присоединился спикер ВР Андрей Парубий.

Наша морская пехота ведет свою славную боевую историю от 23 мая 1918 года, когда гетман Украины Павел Скоропадский издал указ «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы». С тех пор храбрые морские пехотинцы своими многочисленными подвигами доказывали любовь и преданность Украине. Благородный лозунг пехотинцев «Верный всегда» стал их кредо и жизненным ориентиром, - подчеркнул Парубий.

Петр Порошенко не смог проигнорировать этот день, поскольку именно он год назад основал этот праздник.

Морская пехота всегда там, где труднее всего, где нужны отвага и стойкость, скорость и решительный, неудержимый напор. Помню все наши встречи с пехотинцами, прекрасно помню, как они мужали на глазах, как появлялась глубина во взгляде ребят, - отметил Порошенко.

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