Западные социологи: в Раду проходят политсилы Зеленского, Рабиновича, Тимошенко и Порошенко

На будущих парламентских выборах наверняка пройти в Верховную Раду Украины смогут четыре партии. Об этом говорят результаты социологического исследования, которое провел Международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 13 по 17 мая 2019 года.

Так, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то преодолеть пятипроцентный порог и пройти в парламент смогли бы «Слуга народа» Владимира Зеленского (34,7%), «Оппозиционная платформа – За життя» Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,5%) и «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (8,9%).

По данным исследования, не преодолевают пятипроцентный порог Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), «Сила и Честь» Игоря Смешко (3,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (2,3%), «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (2,0%) и другие.

Отметим, что впервые в исследовании оценивались шансы нескольких новых политсил – партии «Голос» Святослава Вакарчука, Общественной платформы Надежды Савченко и «Украинской стратегии успеха» Владимира Гройсмана.

Социологи подчеркивают, что три лидирующие партии («Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За життя» и «Батькивщина») сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием. В это же время наблюдается проседание рейтинга «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и сохраняется разрыв между партиями «Оппозиционная платформа – За життя» и «Оппозиционный блок – Партия мира и развития».

Сокращение же электоральной поддержки партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (с 13,2% до 8,9% по сравнению с предыдущим исследованием) может во многом объясняться решением Святослава Вакарчука о запуске собственного политического проекта. По мнению социологов, эти политические партии делят электоральную базу.

Исследование BURI-Украина подтверждает выводы украинских социологов о том, что такие политсилы, как как Радикальная партия Олега Ляшко, «Гражданская позиция» и «Сила и Честь» стоят на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины, так как разница их результатов с проходным барьером находится в рамках статистической погрешности.

Отметим, соцопрос проводился среди 2010 человек методом комбинированного интервью. Вероятная погрешность выборки составляет 2,2%.