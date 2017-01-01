На Закарпатье паводковая волна обрушила мост

Для возможности организации временной переправы в Котельницу направлены сотрудники автодорожной службы.

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном с. Котельниця Воловецкого района.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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“Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке“, - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Глава областной администрации добавил, для возможности организации временной переправы в Котельницу направлены сотрудники автодорожной службы.

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