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На Закарпатье паводковая волна обрушила мост

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Для возможности организации временной переправы в Котельницу направлены сотрудники автодорожной службы.
Ведутся восстановительные работы
Ведутся восстановительные работы
carpathia.gov.ua

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном с. Котельниця Воловецкого района.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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“Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке“, - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Глава областной администрации добавил, для возможности организации временной переправы в Котельницу направлены сотрудники автодорожной службы.

Как сообщалось 23 мая, Славянск затопило - город “превратился в озеро“.

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Теги: мост, Закарпатье, затопление
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