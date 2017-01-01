Хомчак обещает в увольнениях обойтись без "личных отношений"
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Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обещает кадровые изменения. Об этом сообщает “Укринформ“.
“Однозначно, кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее“, - заверил он после представления личному составу. Хомчак отметил, что сегодня начнет заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей.
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“Мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и будем принимать решение. Единственное могу сказать - ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально или по принципу “нравится или нет“, - подчеркнул Хомчак.
“Никаких личных отношений - только оценка результата деятельности, результата состояния дел участки, по которую они отвечают. И после этого - принятие решения “, - отметил он.
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Хомчак также сказал, что о проблеме “очковтирательства“ в Вооруженных силах “знают все, от нее страдают“.
Ранее президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ вместо Виктора Муженко.