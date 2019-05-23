Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Александр Данилюк и его организация обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске парламента.

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде informator.ua

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация “Спильна справа“ решили обжаловать указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в суде.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Данилюк назвал указ Президента Украины о роспуске парламента незаконным. Именно по этой причине и решили подать иск в Верховный Суд Украины.

По его мнению, выборы в Раду должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.

Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента противоречит Конституции Украины, а значит подлежит обжалованию в Конституционном суде.