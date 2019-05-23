Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Комментариев: 1
Александр Данилюк и его организация обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске парламента.
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
informator.ua

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация “Спильна справа“ решили обжаловать указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в суде. 

Об этом сообщают Украинские новости.

Читай также: Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным

Данилюк назвал указ Президента Украины о роспуске парламента незаконным. Именно по этой причине и решили подать иск в Верховный Суд Украины.

По его мнению, выборы в Раду должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.

Ранее  сообщалось, что глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента противоречит Конституции Украины, а значит подлежит обжалованию в Конституционном суде.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Роспуск Рады, Рада, Верховная Рада, Верховный Суд, Парламентские выборы, Владимир Зеленский, указ президента, Парламентские выборы 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
КимЧенПых    23.05.2019, 12:42
Оценка:  -2
КимЧенПых
какие громкие названия статей. прям как отменён указ преза по решению суда.....ааааа тут всего то иск подали. ЛОЛ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь