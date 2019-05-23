Булава и автографы за тысячи гривен: Как украинцы торгуют именем Зе

Украинцы распродают сборники сценариев, открытки с автографами и используют тег "Зеленский" для привлечения покупателей.

Украинцы в интернете просят тысячи грн за автографы с президентом УНИАН

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Предприимчивые украинцы стали пытаться заработать на новом президенте - в сети на продажу начали выставлять артефакты, так или иначе связанные с Владимиром Зеленским, пишет НВ.

От 500 грн до почти 4 тысяч грн. - столько стоят на самой популярной в Украине платформе бесплатных онлайн-объявлений OLX предметы, связанные с новым президентом Владимиром Зеленским.

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На этой площадке сейчас размещено 23 подобных предложения, которые появились в основном в мае этого года. В рубрике Антиквариат можно разжиться автографами Зеленского. За 2000 грн на OLX можно приобрести сразу два автографа - Зеленского и его коллеги по Кварталу Юрия Крапова.

Связанными с Зеленским предметами уже торгуют в сети nv.ua

Жительница Харьковской области продает лот - настоящую подпись шестого президента на фирменной открытке Вечернего квартала - за 3800 тысяч грн.

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Продавец Карина (так она назвала себя на онлайн-платформе) из Днепра просит за личную подпись Слуги народа всего лишь 500 грн. “Лично мне написал! Он [автограф] единственный в Днепре. Взяли на выступлении Вечернего квартала“, - уверяет она.

Свою коллекцию распродает и одна из жительниц Березани, городка в Киевской области. “Автографы нынешнего президента Владимира Зеленского - 1500 грн, его товарища Евгения Кошевого - 500 грн“, - написала она в объявлении.

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Попал новый президент и в раздел Хобби. Под описанием “Зеленский молодой 95 квартал“ некий житель Киевской области продает выданное в 2009 году полное собрание сценариев Вечернего квартала. Цена - 3000 грн. Книга не новая, но в идеальном состоянии.

Фамилию Зеленский на OLX уже используют и вместо фраз “гигантские скидки“ или “грандиозная распродажа“. Так, на платформе есть такое предложение от мужчины из города Смела Черкасской области: за 1500 грн он отдает самодельную деревянную Булаву для Зеленского.

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Вообще, их две: большая - длиной 85 см, и маленькая - 50 см. Сам продавец объяснил, что известную фамилию он использовал только, чтобы привлечь клиентов.

Напомним, ранее в ЕС напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о его обещаниях.