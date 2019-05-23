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В Тернополе открыли почетное консульство Литвы

Комментариев: 2
Почетным консулом стал Ярослав Визняк.
В Тернополе открыли почетное консульство Литвы
© rada.te.ua
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  • Отношения Украины и Литвы прочные и перспективные
  • Отношения Украины и Литвы прочные и перспективные
  • Отношения Украины и Литвы прочные и перспективные
В Тернополе открыли почетное консульство Литвы
Отношения Украины и Литвы прочные и перспективные
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Республика Литва открыла в Тернополе почетное консульство. Это уже одиннадцатое консульство этого государства в Украине и третье иностранное - в Тернопольской области.

Как сообщает IA ZIK со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации, 

Открытие учреждения посетили чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и вице-министр иностранных дел Литовской Республики Дарюс Скусявичюс.

На торжествах присутствовали и представители местной власти.

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“Мне приятно констатировать, что наша совместная работа дала результат. Открытие третьего почетного консульства стран мира в нашем областном центре является свидетельством того, что Тернопольщина активно “прорубает окно“ в Европу. Надеюсь, что количество иностранных представительств в нашей области будет увеличиваться. Это важно с точки зрения налаживания межрегионального сотрудничества“, - сказал во время открытия председатель облгосадминистрации Степан Барна.

Также он добавил, что важна позиция Литвы относительно политической ситуации в государстве, в частности, поддержки курса Украины на европейскую интеграцию.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Украине Марюса Януконис, этот день важнейший в отношениях Литвы и Украины.

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“Когда на международном уровне хорошие отношения, то и между регионами они будут поддерживаться. Думаю, вместе мы сможем реализовать много разнообразных проектов в различных сферах. Сегодня мы открываем одиннадцатое почетное консульство Литвы в Украине, а это значит, что отношения прочные и перспективные", - отметил Марюс Януконис.

Стоит отметить, в Тернополе также действуют консульства Армении и Венгрии.

Как сообщалось 21 мая, в Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии.

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Теги: Тернополь, консульство, Литва
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    23.05.2019, 12:19
Оценка:  +1
Хулиганка*
а по нечетным - Латвии?
nfhvyt    23.05.2019, 11:57
Оценка:  +2
nfhvyt
Неудачники русофобы нашли друг друга.
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