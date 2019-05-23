Зеленского просят уйти в отставку: петиция появилась на сайте АП

На официальном сайте президента Зеленского появилась неожиданная петиция.

Новоизбранного президента Украины, который всего три дня назад официально вступил в должность, попросили уйти в отставку. На сайте Администрации Президента появилась соответствующая петиция.

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Инициатором петиции стал некий Максим Безрук. На данный момент петицию поддержали 11 367 человек из необходимых 25 тысяч. К слову, проголосовать можно еще на протяжении 92 дней.

Автор этой петиции Безрук отметил, что Зеленский самом деле не имеет поддержки со стороны 73% украинцев, а избиратели за него проголосовали с позиции протеста.

Петицию подписали более 11 тыс. человек Скриншот

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Безрук заявил, что кандидатура президента не объединила граждан, имеющих разные желания и политические взгляды, а первые решения и заявления президента уже разочаровали его избирателей. Безрук заявляет, что президент использовал отсутствие содержательных предвыборных обещаний и по своему усмотрению приписывает воле народа свои прихоти.

Окончил текст петиции автор требованием немедленно подать в отставку.

Напомним, Зеленский предложил ввести "прямую демократию". Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето".