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Зеленского просят уйти в отставку: петиция появилась на сайте АП

Комментариев: 66
На официальном сайте президента Зеленского появилась неожиданная петиция.
Зеленского просят уйти в отставку
Зеленского просят уйти в отставку
president.gov.ua

Новоизбранного президента Украины, который всего три дня назад официально вступил в должность, попросили уйти в отставку. На сайте Администрации Президента появилась соответствующая петиция.

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Инициатором петиции стал некий Максим Безрук. На данный момент петицию поддержали 11 367 человек из необходимых 25 тысяч. К слову, проголосовать можно еще на протяжении 92 дней.

Автор этой петиции Безрук отметил, что Зеленский самом деле не имеет поддержки со стороны 73% украинцев, а избиратели за него проголосовали с позиции протеста.

Петицию подписали более 11 тыс. человек
Петицию подписали более 11 тыс. человек
Скриншот

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Безрук заявил, что кандидатура президента не объединила граждан, имеющих разные желания и политические взгляды, а первые решения и заявления президента уже разочаровали его избирателей. Безрук заявляет, что президент использовал отсутствие содержательных предвыборных обещаний и по своему усмотрению приписывает воле народа свои прихоти.

Окончил текст петиции автор требованием немедленно подать в отставку.

Напомним, Зеленский предложил ввести "прямую демократию". Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето".

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Теги: Зеленский, петиция, АП, отставка
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Комментариев (67)
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ГТ    23.05.2019, 13:11
Оценка:  -1
ГТ
Сама по себе петиция ничего не даст, но покажет им, что земля горит, давление растет, будет заставлять принимать худшие решения, и делать куда более серьезные ошибки, которые приведут к настоящему импичменту.
Boxerogos    23.05.2019, 13:07
Оценка:  +1
Boxerogos
У нас правовое,демократичекое государство.Поэтому мнение еньшинства не должно интересовать Президента Украины.Недовольные были,есть и будут всегда.В США вообще недовольных Трампом десятки миллионов,и что?А у нас недовольных Зе гораздо меньше чем довольных.Поэтому,ПреЗедент,не обращай внимание на лай
Boxerogos    23.05.2019, 13:09
Оценка:  +1
Boxerogos
кучки псов.А просто гни свою линию и спокойно работай.Псы лают,а караван идёт!Кто недоволен Зе,может спокойно собирать свои чемоданы и двигать за Горизонт.Аминь.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 13:15
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я уверен, что новоизбранный президент непрерывно читает всю подшивку БигМира и безусловно вдохновляется Вашими горячими напутствиями! )))
Коляка    23.05.2019, 12:57
Оценка:  +2
Коляка
15958
Коляка    23.05.2019, 12:55
Оценка:  0
Коляка
Этот галицайский цирк не закончится никогда!!! ))) Оккупанты земель русских
ZaPetra    23.05.2019, 12:58
Оценка:  0
ZaPetra
их надо отдать обратно полякам как было до 39. Сталин присоединил этот гeмор теперь вся страна мучается. Они ведь даже не украинцы.
Коляка    23.05.2019, 13:02
Оценка:  0
Коляка
+100500% от них все проблемы, они еще и распространились по всей территории и смуты устраивают, и народ "украинизируют"....
LifeStriker    23.05.2019, 12:51
Оценка:  0
LifeStriker
Давайте потдержим эту петицию
Boxerogos    23.05.2019, 12:55
Оценка:  -1
Boxerogos
А теперь со своих десятков ников напиши здесь на русском и украинском языках что необходимо эту петицию подписать.Потрохососы такие забавные,как дети малые!)))))))))))))))))
LifeStriker    23.05.2019, 12:59
Оценка:  +2
LifeStriker
я Украинобот не Порохобот
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 12:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Уже 16 тысяч.
Boxerogos    23.05.2019, 13:01
Оценка:  0
Boxerogos
За коррупуионно-кровавого Педю-сливореза проголосовали три миллиона умственно отсталых.Поэтому не стоит удивляться что подобную петицию подпишет необходимое количество даунов.)))))))))))))))
Boxerogos    23.05.2019, 13:02
Оценка:  -1
Boxerogos
Невже?Ну тоді я двічі Герой України!))))))))))))))
Петров    23.05.2019, 12:50
Оценка:  -2
Петров
Шановні Українці, не переймайтесь різними дурницями, такими як Конституція Держави, голосуйте за холуїв Бені Хазарського і буде вам щастя, ага.
Boxerogos    23.05.2019, 12:45
Оценка:  -1
Boxerogos
А что до петиций,то они не более чем пук в муку.Недавно харьковчане подписали петицию необходимым количеством голосов о сносе бомж-палатки на центрльной площади города.И что?Бомж-палатка по прежнему собирает бабло с лохов ушастых"на нужды фронта".)))))))))))))))))
Woodbrother    23.05.2019, 12:46
Оценка:  -2
Woodbrother
Никто в Харькове ничего не подписывал. Опять вы врете на своей москве.
Boxerogos    23.05.2019, 12:49
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Виолетта,ты похоже из-за постояного злоупотребления глодопойла,окончательно деградировала.И это здорово.)))))))))))))
ZaPetra    23.05.2019, 12:44
Оценка:  +3
ZaPetra
свидомая бандерня не понимает, что даже если петиция наберет необходимое количество голосов, то это только повод РАССМОТРЕТЬ ее и все. Это не значить что ее необходимо выполнять. Рассмотрит и все
Woodbrother    23.05.2019, 12:46
Оценка:  -4
Woodbrother
Большая река начинаентся с малых ручейков.
Boxerogos    23.05.2019, 12:52
Оценка:  +1
Boxerogos
Бабушка Виолетта,намекаешь что твой синий идол Педя будет сначала плыть на маленькой лодке чтобы добраться до большой яхты,которая его доставит домой в Испанию?))))))))))))))
pandoreliz    23.05.2019, 12:41
Оценка:  +7
pandoreliz
Опять Виолеттка под пятью никами за Пороха попу рве))))))))))))
Boxerogos    23.05.2019, 12:39
Оценка:  +6
Boxerogos
А почему бы не инициировать петицию по поводу суда над маньяком Педей Пидоpoшенко и его подельниками за то что они сотворили с Украиной за 5 лет своего правления?
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 12:42
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Получай гражданство Украины, регистрируйся на сайте и инициируй. Бог в помощь.
Boxerogos    23.05.2019, 12:48
Оценка:  -1
Boxerogos
Восставший из Бани,у меня есть гражданство Украины уже давно.Но инициировать подобную петицию должен юридически грамотный профессионал.А у меня другая профессия.)))))))))))
Woodbrother    23.05.2019, 12:50
Оценка:  0
Woodbrother
Boxerogos- Украину вы совсем не знаете.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 12:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Не отмазывайся. Профессионал должен грамотно писать исковое заявление в суд. А петиция - это как раз для тех, кто не силен в юриспруденции. А ты не можешь даже этого сделать. Ты слабак. Ты даже слабее диванного воина.
Boxerogos    23.05.2019, 12:58
Оценка:  -3
Boxerogos
Восставший из Бани,я просто живу под девизом"Доверяйте профессионалам".Это пещерные олухи типа тебя составляют потешные петиции,которыми засыпан сайт Рады.А я доверяю профессионалам.)))))))))
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 13:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну ты и лошара! Еще больше чем я думал. Профессионал - это тот, кто берет за свою работу деньги. Тогда Порошенко, которого ты ненавидишь - тоже профессионал. Но ты ему не доверяешь. Доверять нужно специалистам. Но в нашем мире профессионал далеко не всегда специалист.
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