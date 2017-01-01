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Под Киевом взорвался ресторан

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Неизвестные кинули в помещение взрывное устройство.
Обстоятельства выясняются
Обстоятельства выясняются
kv.npu.gov.ua

В одном из популярных ресторанов города Обухов Киевской области случился взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

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Неизвестные кинули в окно заведения взрывное устройство, которое сдетонировало около 2 часов ночи. К счастью, посетителей в ресторане на момент взрыва не было. Персонал также не пострадал, отделался испугом.

О взрыве полиции сообщил охранник развлекательного заведения. На месте работали взрывотехники, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа.

Жертв нет
Жертв нет
kv.npu.gov.ua

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На данный момент полицейские занимаются установлением виновных лиц и предпринимают действия для их оперативного задержания.

Устанавливается материальный ущерб, причиненный взрывом. Продолжается проверка, по результатам которой будет происшествию будет дана правовая квалификация, - сообщили в полиции.

Напомним, Под Николаевом у арсенала совершена провокация. Военные усилили охрану арсенала и провели проверку территории.

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Теги: полиция, взрыв, ресторан, Обухов, взрывотехники
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