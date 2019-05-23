В команде Зеленского знают, что может объединить Раду
В команде президента Украины Владимира Зеленского думают, что Рада может объединится в вопросах о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и увольнении некоторых руководителей оборонных структур. Об этом сообщает УНН.
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Представитель команды Зеленского Денис Монастырский сказал, что сейчас конструктивного диалога с Верховной Радой не происходит.
Кроме того, Монастырский заявил, что в команде гаранта надеются на принятие закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и именно этот вопрос может объединить ВР.
“По кадровым вопросам, я не исключаю, что может измениться позиция, в частности в отношении руководителя СБУ, возможно об увольнении руководителей, но я пока этого не вижу“, - добавил представитель ЗЕ-команды.
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Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента.