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В команде Зеленского знают, что может объединить Раду

Комментариев: 4
Представители команды Зеленского отметили, что Раду может объединить уголовная ответственность за незаконное обогащение.
В команде Зеленского знают, что может объединить Раду
В команде Зеленского знают, что может объединить Раду
president.gov.ua

В команде президента Украины Владимира Зеленского думают, что Рада может объединится в вопросах о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и увольнении некоторых руководителей оборонных структур. Об этом сообщает УНН.

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Представитель команды Зеленского Денис Монастырский сказал, что сейчас конструктивного диалога с Верховной Радой не происходит. 

Кроме того, Монастырский заявил, что в команде гаранта надеются на принятие закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и именно этот вопрос может объединить ВР. 

“По кадровым вопросам, я не исключаю, что может измениться позиция, в частности в отношении руководителя СБУ, возможно об увольнении руководителей, но я пока этого не вижу“, - добавил представитель ЗЕ-команды.

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Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. 

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Теги: Зеленский, команда, рада, Верховная Рада, незаконное обогащение, СБУ
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Комментариев (4)
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nfhvyt    23.05.2019, 13:02
Оценка:  0
nfhvyt
Только выгнав из ВР всех галицких мразей наступит тишина, мир и покой.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 12:55
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Всё это знают! Верховную Раду может объединить только страх перед расстрелом!
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 12:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Он точно олигфрен. ВР прописала законы так, что можно обогащаться законно.
GALE    23.05.2019, 12:50
Оценка:  -1
GALE
Команда в бутсах?
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