Угрозами выбивали выдуманные долги: СБУ накрыла банду под Львовом

Злоумышленники угрожали предпринимателям физическим насилием.

Преступники давили на бизнесменов и угрожали им насилием ssu.gov.ua

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, в частности, представителей коммерческих структур. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили жители региона. Злоумышленники, совершая психологическое давление и угрожая физическим насилием, занимались “выбиванием“ несуществующих долгов с предпринимателей.

Деньги выбирали путем угроз ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 3700 долларов США от представителя местной коммерческой структуры. Правоохранители задержали в пригороде Львова одного из злоумышленников после получения всей суммы неправомерной выгоды.

“Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей“, - говорится в сообщении.

С бизнесменов требовали тысячи долларов ssu.gov.ua

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В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в ВМС сообщили, что на арсенале под Николаевом была совершена провокация.