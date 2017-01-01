Угрозами выбивали выдуманные долги: СБУ накрыла банду под Львовом
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, в частности, представителей коммерческих структур. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили жители региона. Злоумышленники, совершая психологическое давление и угрожая физическим насилием, занимались “выбиванием“ несуществующих долгов с предпринимателей.
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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 3700 долларов США от представителя местной коммерческой структуры. Правоохранители задержали в пригороде Львова одного из злоумышленников после получения всей суммы неправомерной выгоды.
“Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей“, - говорится в сообщении.
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В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в ВМС сообщили, что на арсенале под Николаевом была совершена провокация.