Под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи

Очевидцы засняли буйство стихии.

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Возле поселка городского типа Новогуйвенского Житомирской области в среду, 22 мая, пронесся масштабный ураган со смерчем.

В YouTube опубликовали видео стихии.

Ураган накрыл Житомирскую область, сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

“Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя“, - написал автор видео Ярослав Хмельницкий

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Также непогода пронеслась и под Запорожьем, устрашающий смерч удалось заснять.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось 23 мая, Славянск затопило - город “превратился в озеро“.