Под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи
Очевидцы засняли буйство стихии.
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Возле поселка городского типа Новогуйвенского Житомирской области в среду, 22 мая, пронесся масштабный ураган со смерчем.
В YouTube опубликовали видео стихии.
Ураган накрыл Житомирскую область, сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.
“Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя“, - написал автор видео Ярослав Хмельницкий
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Также непогода пронеслась и под Запорожьем, устрашающий смерч удалось заснять.
На видео присутствует нецензурная лексика!
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